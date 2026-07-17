Germencik'te Doğal Gaz Yatırımları Ele Alındı - Son Dakika
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Germencik'te Doğal Gaz Yatırımları Ele Alındı

17.07.2026 09:21  Güncelleme: 10:02
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Ahlatcı Holding ve Enerya yetkilileriyle doğal gazın yaygınlaştırılması için yol haritasını görüştü.

(AYDIN)- Germencik'te planlanan doğal gaz yatırımları ve altyapı çalışmaları, Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin makamında gerçekleştirilen görüşmede ele alındı. Toplantıda, doğal gazın ilçede daha geniş bir alana ulaştırılması için izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Ahlatcı Holding Doğalgaz Grup Başkanı Kasım Kahraman ile Enerya Aydın İl Müdürü Ali Güngör, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Germencik'te hayata geçirilmesi planlanan doğal gaz yatırımları, ve bu çerçevede iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İlçenin gelişimine katkı sağlayacak enerji projelerin değerlendirildiği görüşmede, doğal gazın Germencik'te yaygınlaştırılması sürecinde izlenecek yol haritası da ele alındı.

BAŞKAN ZENCİRCİ'DEN TEŞEKKÜR

Başkan Burak Zencirci, ziyaretlerinden dolayı Ahlatcı Holding Doğalgaz Grup Başkanı Kasım Kahraman ile Enerya Aydın İl Müdürü Ali Güngör'e teşekkür ederek, Germencik'in yaşam kalitesini artıracak, vatandaşların huzur ve refahına katlıda bulunucak yatırımlar için kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çekti. Zencirci, "İlçemizde gerçekleştirilen doğal gaz altyapısı çalışmaları sebebiyle vatandaşlarımız ısınma başta olmak üzere enerji konusunda refah ve konfora kavuştular. Sayın Kahraman ve Güngör'e destekleri ve iş birlikleri için teşekkürlerimi sunarım. Umut ediyorum ki ilçemizde doğal gaz yapısının yaygınlaşması ve doğalgazın daha çok haneye ulaşması için iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nazik ziyaretleri, samimiyetleri ve iyi dilekleri için teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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