Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri semt pazarında cep telefonu çalınan vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Pazardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli B.T'yi yakaladı.
???????Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Çalınan telefonlar ise sahiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Germencik'te Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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