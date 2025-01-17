Germencik\'te Karne Töreni Coşkusu

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.
Hürriyet İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Belediye Başkanı Burak Zencirci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi katıldı.
Törende öğrenciler, "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" marşını söyledi.
Protokol üyeleri daha sonra öğrencilerle sohbet edip karnelerini verdi.
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