Germencik'te Kızılay Kan Bağış Kampanyası Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Germencik'te Kızılay Kan Bağış Kampanyası Ödülleri Verildi

Germencik\'te Kızılay Kan Bağış Kampanyası Ödülleri Verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen Kızılay kan bağış kampanyasında en fazla bağışçıyı ikna eden öğrencilere ödüller verildi. Törende, Sinan Efe Arı'ya madalya ve bisiklet, Ali Tacar'a ise madalya ve hediye çeki takdim edildi. Öğrencilerin kan bağışının önemine ilişkin çizdikleri resimler de sergilendi.

31.05.2024 08:33
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Aydın'ın Germencik ilçesinde Kızılay'ın düzenlediği kan bağış kampanyasına en fazla bağışçıyı ikna eden öğrencilere hediyeler verildi.

Ortaklar Mahallesi Kurtuluş İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene Belediye Başkan Vekili Bahri Gülşen, AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Çınk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ile öğrenciler katıldı.

Törende 11 kişiyi bağışçı olması için ikna eden Sinan Efe Arı'ya madalya ile bisiklet, 8 kişiyi bağışçı yapan Ali Tacar'a da madalya ve hediye çeki verildi.

Öğrencilerin kan bağışının önemine ilişkin çizdikleri resimler de Kızılay'ın kan bağışı tırında sergilendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Germencik'te Kızılay Kan Bağış Kampanyası Ödülleri Verildi - Son Dakika
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