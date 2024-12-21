Germencik'te Merdiven Altı Çiğ Köfte Ele Geçirildi - Son Dakika
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Germencik'te Merdiven Altı Çiğ Köfte Ele Geçirildi

Germencik\'te Merdiven Altı Çiğ Köfte Ele Geçirildi

Aydın'da bir panelvanda 410 kg çiğ köfte bulundu, sürücüye 225 bin lira ceza kesildi.

21.12.2024 15:16
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir panelvanda merdiven altı üretilen 410 kilogram çiğ köfte ele geçirildi, sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik'te şüpheli bir panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan aramada merdiven altı üretilen 410 kilogram çiğ köfte ele geçirildi.

Üründen alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Sürücüye 225 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Germencik'te Merdiven Altı Çiğ Köfte Ele Geçirildi - Son Dakika

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