Germencik\'te mobilya dükkanında yangın

Aydın'ın Germencik ilçesinde mobilya dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Camikebir Mahallesi Meydan Sokağı'nda N.T'ye ait 2 katlı mobilya dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ve Belediye Başkanı Burak Zencirci de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Ekiplerce söndürülen yangın hasar oluşturdu.