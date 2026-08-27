Germencik'te Otomobil-Motosiklet Kazası
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
M.Y. idaresindeki 35 DRZ 39 plakalı otomobil, Aydın-İzmir karayolu Atatürk Caddesi Maliye Sokak'ta D.M'nin kullandığı 09 ART 758 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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