Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Rıdvan Buçan'ın (34) kullandığı 09 EB 225 plakalı otomobil, Aydın- İzmir oto yolunda bariyere çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçtaki sürücünün eşi Derya Buçan'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü Buçan ve 6 yaşındaki çocuğu ise ambulansla Germencik İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Germencik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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