Germencik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Germencik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Akıncı idaresindeki 09 ACV 775 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken İstiklal Sokak'tan çıkan Ali Tan yönetimindeki 09 AKU 690 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Mehmet Akıncı ile araçta bulunan Ayfer Akıncı yaralandı.

Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Germencik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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