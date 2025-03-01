Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ve panelvanın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
A.Ç'nin kullandığı 09 AOU 403 plakalı otomobil ile B.Ş. idaresindeki 01 EEV 26 plakalı panelvan, Aydın- İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi civarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve panelvandaki yolcu E.G. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Germencik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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