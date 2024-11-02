Aydın'ın Germencik ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
G.Z.U. idaresindeki 09 DR 713 plakalı otomobil, Mursallı Mahallesi istikametine giderken yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Germencik'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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