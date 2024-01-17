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Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 5 farklı kategoride yer alan 147 fotoğrafı inceledi ve oy kullandı. Şensoy, 'Haber' kategorisinde Murat Kula'nın 'Filistine destek' fotoğrafına, 'Çevre-Yaşam' kategorisinde Emin Sansar'ın 'Ata'nın huzurunda', 'Spor' kategorisinde Evrim Aydın'ın 'Taraftarın gözbebeği' fotoğrafına oy verdi. Ayrıca, 'Deprem: Umut' kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın 'Hayata tutunan' ve 'Gazze: Kanıt' kategorisinde Ali Jadallah'ın 'Hayat kalkanı' fotoğraflarına da oy verdi.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
17.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:35
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Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şensoy, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistine destek" adlı fotoğrafına oy veren Şensoy, "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor" kategorisinde ise Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" fotoğrafını oyladı.

Şensoy, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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