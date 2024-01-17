Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Şensoy, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistine destek" adlı fotoğrafına oy veren Şensoy, "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor" kategorisinde ise Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" fotoğrafını oyladı.
Şensoy, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğraflarına oy verdi.
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