Gerze'de 15 Temmuz anma programı - Son Dakika
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Gerze'de 15 Temmuz anma programı

Gerze\'de 15 Temmuz anma programı
16.07.2026 09:28
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Sinop'un Gerze ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Sinop'un Gerze ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İlçede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Demokrasi Yürüyüşü" düzenlendi.

Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker'in de yer aldığı yürüyüşte, 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Yürüyüşün ardından Hükümet Konağı önünde düzenlenen program, Yavuz Selim Camii İmam Hatibi Ahmet Saatçi'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Büyüker, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hitabı ekrandan canlı olarak takip edildi.

İlçe Müftülüğü Korosu tarafından ilahi ve kasidelerin okunduğu programda İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş tarafından şehitler için dua edildi.

Program, saat 00.13'te camilerden sela okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Gerze, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gerze'de 15 Temmuz anma programı - Son Dakika

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