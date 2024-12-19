Gerze\'de Motosiklet Devrildi, Yolcu Yaralandı

Sinop'un Gerze ilçesinde devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.
M.S. idaresindeki 57 ACH 144 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Sinop Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan G.K. yaralandı.
Yaralı G.K. sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan kontrolde ehliyeti bulunmadığı tespit edilen sürücüye ise idari para cezası uygulandı.
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