Gerze\'de Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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Sinop'un Gerze ilçesinde etkili olan sağanak, bazı yollarda su birikintilerine neden oldu.

İlçede sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşması, trafikte aksamaya yol açtı.

Ekipler, su birikintisi olduğu yerlerde çalışma yürüttü.

Gerze Belediyesinden yapılan açıklamada ise vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.