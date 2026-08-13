Gerze\'de Yaz Kur\'an Kursu Kapanış Programı

Sinop'un Gerze ilçesinde, yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

İl Müftülüğünce Festival Alanı'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki camilerde bu yıl açılan kurslara 1112 öğrencinin katılım sağladığını söyledi.

Yaz dönemi olmasına karşın çocukların kurslara katılım sağlamalarının önemine dikkati çeken Aktaş, bu süreçte emeği geçen aileleri ve tüm din görevlilerini tebrik ettiğini kaydetti.

Aktaş'ın konuşmasının ardından kurs süresince düzenlenen farklı yarışmalarda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa, Kaymakam Yıldız Büyüker, diğer ilgililer ve çocukların aileleri katıldı.