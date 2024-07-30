Gerze Sporcuları Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Madalyalar Kazandı

Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Gerze'yi temsil eden sporcular, 3 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.
Gerze Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü sporcuları 23-25 Temmuz'da Muğla'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'ndan döndü.
Müsabakada 42 kiloda Enes Çelebi, 44 kiloda Ceylin Ünal ve 57 kiloda Aylin Melisa Abalı gümüş madalya elde ederken, 52 kiloda Duru Cennet Baylan ile 55 kiloda İbrahim Yiğit Saraç bronz madalya kazandı.
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