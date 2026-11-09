GESKON genel kurulunda Cevahiroğlu, oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

GESKON genel kurulunda Cevahiroğlu, oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurulda kullanılan oyların tamamını alan Ferudun Cevahiroğlu, GESKON genel başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeledi.

GENÇLİK ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimde mevcut Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden GESKON Genel Başkanlığına seçildi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, GESKON genel başkanlığına yeniden seçildi. Delegelerin tamamının desteğini alan Cevahiroğlu, yeniden genel başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Ferudun Cevahiroğlu konuşmasında, GESKON delegasyonuna ve üye federasyonlara teşekkür ederek, "GESKON kuruluşu gençlerin, sporcuların ve spor kuruluşlarının yararına kamu yararına hükümetimizle birlikte yürütmekte olduğu ulusal ve uluslararası projelere bundan sonraki süreçlerde büyük bir kararlılıkla devam edecektir. GESKON'un SANKON kuruluşu ile 20 yıllık güçlü iş birliği bundan sonra da güçlenerek devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti laik, demokratik bir hukuk devletidir ve bu özelliğini tarihin her döneminde koruyacaktır. GESKON kuruluşu bunun teminatıdır. Atatürk ilke ve inkılaplarına sarsılmaz bağlılığımızı yeniliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
GençlikGüncelAnkaraSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD’li tercümana asansörde kabusu yaşatmış Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Fenerbahçe’de Totti bombası Kulüpten jet yalanlama geldi Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:20
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo
Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
14:54
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
14:27
Bir dönemin efsanesiydi Şimdilerde TikTok’ta slime yapıp para kazanıyor
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor
14:01
İzmir’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 6’ya yükseldi, 8 kişi enkaz altında
İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 6'ya yükseldi, 8 kişi enkaz altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 15:43:54. #7.12#
SON DAKİKA: GESKON genel kurulunda Cevahiroğlu, oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android