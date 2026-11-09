GESKON genel kurulunda Cevahiroğlu, oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi

GENÇLİK ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimde mevcut Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden GESKON Genel Başkanlığına seçildi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, GESKON genel başkanlığına yeniden seçildi. Delegelerin tamamının desteğini alan Cevahiroğlu, yeniden genel başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Ferudun Cevahiroğlu konuşmasında, GESKON delegasyonuna ve üye federasyonlara teşekkür ederek, "GESKON kuruluşu gençlerin, sporcuların ve spor kuruluşlarının yararına kamu yararına hükümetimizle birlikte yürütmekte olduğu ulusal ve uluslararası projelere bundan sonraki süreçlerde büyük bir kararlılıkla devam edecektir. GESKON'un SANKON kuruluşu ile 20 yıllık güçlü iş birliği bundan sonra da güçlenerek devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti laik, demokratik bir hukuk devletidir ve bu özelliğini tarihin her döneminde koruyacaktır. GESKON kuruluşu bunun teminatıdır. Atatürk ilke ve inkılaplarına sarsılmaz bağlılığımızı yeniliyoruz" dedi.