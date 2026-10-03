GESTAŞ, olumsuz hava nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada'da bazı seferleri iptal etti

GESTAŞ, olumsuz hava nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada'da bazı seferleri iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GESTAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Kabatepe'den 07.00 ve 11.00, Gökçeada'dan 09.00 ve 13.00 seferleri yapılmayacak; tarifedeki diğer seferler ise planlanan saatlerde gerçekleştirilecek.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 07.00 ve 11.00, Gökçeada'dan saat 09.00 ve 13.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer tüm seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?