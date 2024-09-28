GETOB\'un Yeni Başkanı Cengiz Aygün

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Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (GETOB) olağan genel kurulunda, başkanlığa Cengiz Aygün seçildi.

Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde bir kültür merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda, faaliyet ve denetim kurulu raporları okunup onaylandı.

Divan başkanlığını Asım Geniş'in yaptığı genel kurulda, tek listeyle gidilen seçimde Cengiz Aygün, 78 delegenin oyunu alarak başkanlığa getirildi.

Genel Kurula daha önce GETOB yönetiminde de görev almış olan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete de katıldı.