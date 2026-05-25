Geyikçi'den Kurban Bayramı Mesajı

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Geyikçi mesajında, paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve gönül birlikteliğinin en güzel şekilde yaşandığı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, kırgınlıkların sona erdiği, sofraların bereketlendiği, komşuluk ve akrabalık bağlarının güçlendiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği çok özel günler olduğunu vurgulayan Geyikçi, "Kurban Bayramı da bizlere yalnızca ibadet bilincini değil, aynı zamanda paylaşmayı, merhameti, vicdanı ve toplumsal sorumluluğu hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.