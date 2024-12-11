Geyve'de 6 Araçlı Trafik Kazası: 15 Yaralı - Son Dakika
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Geyve'de 6 Araçlı Trafik Kazası: 15 Yaralı

Geyve\'de 6 Araçlı Trafik Kazası: 15 Yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 6 aracın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

11.12.2024 11:16
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Sakarya- Bilecik D-650 kara yolu Sakarya istikameti Nuruosmaniye Mahallesi mevkisinde Ş.B. idaresindeki 54 ABK 922 plakalı tır, kontrolden çıkarak refüjdeki beton bloklara çarptı.

Durumu fark ederek ani fren yapan T.Ö'nün kullandığı 34 HOG 264 plakalı yolcu otobüsüne, Ö.Ş. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 54 J 3008 plakalı midibüs arkadan çarptı.

Beton blokların karşı şeride savrulması nedeniyle plakaları öğrenilemeyen bir tır ve iki otomobil de kazaya karıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüsteki 15 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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