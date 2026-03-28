Geyve\'de Kayıp 75 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışması

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 75 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Dereköy Mahallesi'nde, dağlık alandaki yaylaya giden N.G'den (75) haber alınamaması üzerine kayıp ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. N.G'nin bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara, AFAD'dan 7 personel, 2 araç ve dron, 30 jandarma görevlisi ve iz takip köpeği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği arama kurtarma biriminden 5 personel destek veriyor.