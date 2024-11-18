Geyve\'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

D-650 Kara yolu Sakarya istikametinden Bilecik istikametine giden A.E idaresindeki 34 YNA 03 plakalı otomobil, Düzakçaşehir Mahallesi mevkiinde bir dinlenme tesisinde çalışan ve iş yerine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Recep Sarıca'ya (35) çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Sarıca'nın yaşamını yitirdiği belirledi.

Sarıca'nın cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, otomobil sürücüsü A.E. gözaltına alındı.