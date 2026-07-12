Sakarya'nın Geyve ilçesinde geri manevra sırasında devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Belpınar Mahallesi'nde bahçesine ıhlamur toplamaya giden Rafet Aslantürk'ün (66) kullandığı traktör, geri manevra sırasında eğimli arazide devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan Aslantürk'ü fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aslantürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemelerin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Geyve'de traktör devrildi, 66 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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