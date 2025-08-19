Geyve\'de Yangın Kontrol Altında

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, ormana sirayet etmeden vatandaşlar tarafından söndürüldü.
D-650 karayolunun Karaçam mevkisinde yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücüler araçlarından inerek yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.
Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
