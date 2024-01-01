 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Geyve'deki mahallelere kesintisiz içme suyu sağlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Geyve'deki mahallelere kesintisiz içme suyu sağlanacak

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Akdoğan ve Karacaören mahallelerine, 4 bin metrelik yeni hatla kesintisiz içme suyu sağlanacak. Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bölgede yaşanan içme suyu yetersizliği sorunu çözüme kavuşturulacak.

Geyve\'deki mahallelere kesintisiz içme suyu sağlanacak
01.01.2024 - 15:49,
Abone Ol

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Akdoğan ve Karacaören mahallelerine kesintisiz içme suyu 4 bin metrelik yeni hatla ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya'nın dört bir yanında sürdürdüğü altyapı çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyor.

Geyve'nin kırsal kesimlerinde kalan ve uzun yıllardan beri içme suyu problemi yaşayan Akdoğan ve Karacaören mahallelerinin sorunu 4 bin metrelik hatla çözüme kavuşturulacak.

Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu yetersizliğine yönelik başlatılan yeni hat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla kaliteli içme suyu evlere kesintisiz şekilde ulaştırılacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakarya, Geyve, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geyve'deki mahallelere kesintisiz içme suyu sağlanacak - Son Dakika


16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

Son Dakika
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:41:24. #1.12#
SON DAKİKA: Geyve'deki mahallelere kesintisiz içme suyu sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement