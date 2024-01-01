Geyve\'deki mahallelere kesintisiz içme suyu sağlanacak

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Akdoğan ve Karacaören mahallelerine kesintisiz içme suyu 4 bin metrelik yeni hatla ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya'nın dört bir yanında sürdürdüğü altyapı çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyor.

Geyve'nin kırsal kesimlerinde kalan ve uzun yıllardan beri içme suyu problemi yaşayan Akdoğan ve Karacaören mahallelerinin sorunu 4 bin metrelik hatla çözüme kavuşturulacak.

Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu yetersizliğine yönelik başlatılan yeni hat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla kaliteli içme suyu evlere kesintisiz şekilde ulaştırılacak.