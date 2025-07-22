Geyve'deki Orman Yangını Üçüncü Günde Zorlu Mücadele - Son Dakika
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Geyve'deki Orman Yangını Üçüncü Günde Zorlu Mücadele

Geyve\'deki Orman Yangını Üçüncü Günde Zorlu Mücadele
22.07.2025 14:59
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Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangını Bilecik'e sıçradı, köylüler yangın nöbeti tutuyor.

SAKARYA'nın Geyve ilçesindeki ormanda çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınıyla mücadelede 3'üncü güne girildi. Alevlerin yayılması ve büyümesini engellenirken, tahliye edilen köylerde vatandaşlar, yangın sınır hattında alevlerin yeniden canlanması ihtimaline karşı tutmaya başladı.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanda başlayan ve 20 Temmuz akşamı rüzgarın da etkisiyle Bilecik'e sıçrayan orman yangınına 3'üncü günde ekiplerin müdahalesi sürüyor. Tedbir amacıyla Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz ile Borcak, Kazancı ve Büyükyenice köylerinin tahliye edildiği yangının gece boyu süren çalışmalarla ilerlemesi durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makinelerinin açtığı yollardan geçerek arazözlerle alevlere müdahale etti. Öğle saatlerinde yeni alev görülmezken, ekipler alevlerin yeniden canlanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

KÖYLÜLER, YANGIN NÖBETİNDE

Bilecik Valiliği kararıyla boşaltılan Kızılöz, Borcak, Büyükyenice ve Kazancı köylerinde bazı vatandaşlar yangın nöbeti tutmaya başladı. Özellikle köyle sınır olan ve yangın sınırı olarak görülen noktalarda su tankerli traktörleriyle bekleyen köylüler, görülen en ufak alevlere bile müdahale ederek köylerini koruyor. Büyükyenice köyünde yaşayan Süleyman Yılmaz, halen tehlikenin sürdüğünü ve bu nedenle yangın sınırında nöbet tuttuklarını söyledi. Ekiplere herkese olabildiğince yardım etmeye çalıştığını kaydeden Yılmaz, "Dün akşam Düzce'den geldim. Eşim bu köyden, ben de kayınvalidem ve kayınpederime destek için, yardım edebileceğim bir şey varsa diye geldim. Hayvanlar vardı onları kurtardık. Akşam köyde kalamadık, merkezde bir yer vardı oraya gittik. Şimdi tekrar, etrafta yapabileceğimiz bir şey var mı diye geldik. Şu an sadece gözlemliyoruz. Yangın sınırı köyün hemen dibinde. Yeşil alan sonlandı. Buradan köye karşı herhangi bir yangın çıkma ihtimaline karşı müdahale edebilmek amaçlı bekliyoruz. Aşağıda bir duman yükseldi, köylüler hemen oraya müdahale ediyorlar" dedi.

Köylülerden Canan Yılmaz da (40), olası yeniden alevlenme tehlikesi nedeniyle nöbet tuttuklarını belirterek şunları söyledi:

"Ormanlarımız dehşet bir şekilde yandı. Gördüğünüz gibi çok mağdur durumda şu an. Hayvanlarımız da çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Şu an bile söndürme çalışmaları için bekliyoruz. Amacımız köyü korumak, yangının yerleşim alanına sıçramamasını sağlamak. Biz burada yerleşim alanını korumak için sınırları bekliyoruz. Küçük kıvılcımları söndürmeye çalışıyoruz. Yanmamış yeşil alana kadar olan kısım sınır, oradan yukarı çıkmaması için çaba gösteriyoruz. Gönüllü olarak köyü korumaya çalışıyoruz."

Osmaneli ilçesindeki orman yangınları tamamen kontrol altına alınamazken, yanan alanlarda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Osmaneli, 3-sayfa, Bilecik, Sakarya, Güncel, Geyve, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geyve'deki Orman Yangını Üçüncü Günde Zorlu Mücadele - Son Dakika

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