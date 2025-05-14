Gezen Sinema Tırı Keban\'da Çocuklarla Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Elazığ'ın Keban ilçesine gelen "Gezen Sinema Tırı" çocuklarla buluştu.

Elazığ Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Keban Çok Programlı Lisesi'ne getirilen tırda çocuklara sinema filmi izletildi.

Çocuklar, film izlemenin yanı sıra etkinlikte şarkı da söyleyerek eğlendi.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan da etkinlik alanında çocuklarla bir araya geldi.