Alper Gezeravcı Safranbolu\'da öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu: ISS" etkinliği düzenlendi.

Lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Gezeravcı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonundan bahsetti.

Gezeravcı, dünyanın en zorlu jeopolitik konumlarından birinde yüzlerce yıldır ayakta kalmayı başarabilmiş güçlü bir devlet olarak Türkiye'nin bu görevi, geleceğin teminatı olarak görülen gençlerin hayallerine giden yolda ilham almaları için icra ettiğini anlattı.

Türkiye'nin "Uzay Limanı Projesi"ne değinen Gezeravcı, şunları kaydetti:

"İnsanoğlunun bu 70 yıllık uzay macerasının ilk 60 yılı lineer (doğrusal) gelişimle gerçekleşti, kısmi ilerlemeyle. Son 10 yıl, akıl almaz seviyede büyük sıçramaya vesile oldu. İnsanoğlunun uzaya erişim iştahı müthiş seviyede artmış durumda ancak bunun önündeki en büyük engel, işin başladığı bize en yakın noktada, fırlatma kapasitelerinde.

Dünyada bu işin en yoğun yapıldığı bilinen 6 nokta var, en sık kullanılan da 3 ana nokta var. Bugün uzay fırlatmasına yönelik bütün isterleri (gereksinimleri) alt alta sıraladığınızda, dünya üzerinde en uygun, en efektif noktalar neresi dediğinizde 2 nokta önünüze çıkıyor. Biri halihazırda kullanılıyor, Güney Amerika'nın kuzeydoğusunda Fransız Guyanası diye ismini duyabileceğiniz Kourou Fırlatma Üssü, diğeri de Somali."

Gezeravcı, Türkiye'nin Somali'de "Uzay Limanı Projesi"ni kurma çalışmalarına başladığını aktararak, "Bu projenin tamamlanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti, son 15 yılda dünya İHA, SİHA pazarında nasıl kritik pozisyona gelip bütün dünya İHA, SİHA pazarının lideri pozisyonuna geldiyse uzaya erişim noktasında da bütün dünyadaki en kritik kabiliyeti elinde tutan ülke haline gelecek." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin karada, denizde ve havada koşulsuz bağımsızlığı şiar edinmiş bir ülke olduğuna işaret eden Gezeravcı, "Bu artık uzay vatan için de geçerli. Uzaya ilişkin koymuş olduğumuz hedefleri, belirlemiş olduğumuz takvimler doğrultusunda hiç kimsenin iznine, keyfiyetine bağlı olmaksızın gerçekleştirilebilmesi için bu uzay limanı projesi çok kritik. Hem uzay alanında koymuş olduğumuz hedefler hem de savunma ve havacılık alanında geldiğimiz seviyeyi bir sonraki aşamaya taşıyacak o ivmeye vesile olacak çok kritik bir kabiliyet."

Konuşmasının ardından Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.