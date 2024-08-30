Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi: 'Soruşturma açıldığına dair haberleri basından bizler de öğrendik'

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(ANKARA) - Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, "Bugün Tayfun ile görüştük. Sağlık durumu şu an iyi. Dün kendisine yapılanı elbette sindirmiş değil, bunu normal karşılayıp 'olur böyle şeyler' diyecek değiliz. Soruşturma açıldığına dair haberleri basından bizler de öğrendik. Avukatlarımız takip ediyor. Sonuna kadar da takip edeceğiz" dedi.

Gezi Parkı davası hükümlüsü ve İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde olan Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, dün eşinin sağlık kontrolüne götürülürken yaşadıkları ve başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Arayan, soran herkese teşekkürler, cevap veremediklerim de oldu, bu nedenle bilgilendirmek isterim: Bugün Tayfun ile görüştük. Sağlık durumu şu an iyi. Dün kendisine yapılanı elbette sindirmiş değil, bunu normal karşılayıp 'olur böyle şeyler' diyecek değiliz. Kimse de bunu söylemesin. Yaşanan her şeyin tutanağı var, şahitleri var. Soruşturma açıldığına dair haberleri basından bizler de öğrendik. Avukatlarımız takip ediyor. Sonuna kadar da takip edeceğiz. Eşim Tayfun Kahraman'ın özgürlüğü, şahsi bir mesele değil. Hukuk ve adaletin kırıntısı varsa bir gün bile içeride olması bütün ülkeye zulümdür, zarardır. Masumiyetimizi tartıştırmayız, haysiyetimize dokundurmayız, bir adım geri atmayız."