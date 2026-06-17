GİBTÜ'den Yeni Programlar - Son Dakika
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GİBTÜ'den Yeni Programlar

17.06.2026 13:45
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GİBTÜ, 2026-2027'de yapay zeka, robotik ve bilişim güvenliği alanlarında yeni programlar sunacak.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), 2026-2027 akademik yılı itibarıyla yapay zeka, robotik ve bilişim güvenliği alanlarında 3 yeni programı öğrencilerin hizmetine sunacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Lisans Programı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Robotik ve Yapay Zeka ile Bilişim Güvenliği Teknolojisi ön lisans programları açılacak.

Yeni programlarla üniversitenin mühendislik ve teknik eğitim kapasitesinin güçlendirilmesi, bölgenin teknoloji odaklı dönüşümüne katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yapay zeka ve dijital teknolojilerin geleceğin en stratejik alanları arasında yer aldığını belirtti.

Demir, GİBTÜ'nün hedefinin yapay zeka, robotik ve bilişim güvenliği alanlarında bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve bölgesel kalkınmaya katkı sunan öncü üniversiteler arasında yer almak olduğunu belirterek, Gaziantep'in üretim gücünü ileri teknolojiyle buluşturan güçlü bir eğitim ekosistemi oluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Programlarda, proje tabanlı öğrenme, uygulamalı laboratuvar çalışmaları ve sektör iş birliklerinin temel eğitim yaklaşımı olarak benimseneceği, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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