GİBTÜ Deney Hayvanları Merkezi Açıldı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) bünyesindeki Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi törenle açıldı.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitede faaliyet gösterecek Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Merkezin tanıtımının yapıldığı törende, fiziki kapasitesi, teknik altyapısı ve araştırma süreçlerine sağlayacağı katkılar anlatıldı.

Merkez, tıp, veterinerlik, biyoloji, farmakoloji gibi alanlarda canlı organizmalar üzerinde çalışmalar yürüten araştırmacılara altyapı ve eğitim sağlayacak.

Merkezin bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK), yürütülecek tüm projeleri uluslararası mevzuata göre denetleyecek.

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin üniversitenin bilimsel araştırma altyapısını güçlendireceğini belirtti.

Merkezin, genç araştırmacıların uygulamalı eğitimine de katkı sunacağını dile getiren Demir, "GİBTÜ olarak sadece bölgesel bir ihtiyacı karşılamıyor, ulusal ve uluslararası düzeyde bir bilim merkezi olma yolunda önemli bir adım atıyoruz. Bu yatırım, üniversitemizin bilimsel üretimini hızlandırırken, bölgemizin araştırma potansiyelini zirveye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.