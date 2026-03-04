Gıda Denetiminde 144 Milyon Ceza

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1– 28 Şubat tarihleri arasında yurt genelinde toplam 110 bin 106 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Yumaklı, "Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen, bin 781 işletmeye idari yaptırım, 144 milyon 264 bin lira idari para cezası uygularken, 16 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk" bilgisini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1–28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"1–28 Şubat tarihleri arasında yurt genelinde toplam 110 bin 106 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen, bin 781 işletmeye idari yaptırım, 144 milyon 264 bin lira idari para cezası uygularken, 16 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ramazan ayının bereketiyle kurulan sofralarımıza uzanan hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermeyecek; bayram öncesinde denetimlerimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Vatandaşımızın sağlığını hiçe sayanlara karşı tavizsiz duruşumuzu sürdürürken, işini layığıyla yapan dürüst esnafımızın ve işletmelerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."