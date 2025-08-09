Gıda Denetimlerinde 1,5 Milyar Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gıda Denetimlerinde 1,5 Milyar Ceza

09.08.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanlığı, 732 bin gıda denetiminde uygunsuzluk tespit ederek 1,5 milyar lira ceza kesti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl 732 bin 416 gıda denetimi yaparken, incelemeler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 1 milyar 524 milyon lira ceza verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık "güvenilir gıda" konusunda tüketici nezdinde farkındalığı artırırken, ülke genelindeki gıda denetimlerini de sürdürüyor.

Bakanlıkça ocak-temmuzda yapılan 732 bin 416 gıda kontrolünde, işletmelere 17 bin 223 adet idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 1 milyar 524 milyon 236 bin 938 lira idari para cezası kesildi ve 385 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Et ürünlerinde domuz ve tek tırnaklı eti bulundu

Denetimler sonucunda uygunsuzluk bulunan ürünler, "sağlığı tehlikeye düşürecek" ve "taklit ve tağşiş yapılan" gıdalar olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrılıyor.

"Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" kategorisine göre, et ve et ürünlerinde "domuz" ve "tek tırnaklı eti", baharatlar, bitkisel yağlar ve soslarda "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya", çikolata, bitki çayı, takviye edici gıdalar, enerji içecekleri ve alkolsüz içeceklerde "ilaç etken maddesi", süt ürünlerinde mantar ve maya gelişimini önlemek için kullanılan "natamisin" maddesi tespit edildi.

"Taklit ve tağşiş" kapsamındaki uygunsuzluklar da "aynı değeri taşımayan madde eklenmesi" ve "temel özelliği etkileyen içerik eksikliği" olmak üzere iki başlık altında toplanıyor.

"Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi" başlığı altında bitkisel yağlarda "tohum yağları karıştırılması", "yağ oranının düşük olması", "yer fıstığı, farklı bitkisel yağ, yabancı madde ve nişasta tespitleri" ile "daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması" gibi uygunsuzluklar öne çıktı. Et ürünlerinde "deri dokusu", "kanatlı eti" ve "sakatat", baharatlarda "domates" ve "gıda boyası" tespit edildi.

"Ürünün temel özelliğini etkileyen içerik eksiklikleri" kapsamında da takviye edici gıdalarda "beyan edilen etken maddenin tespit edilmemesi", süt ve süt ürünlerinde "yağ oranının düşük olması" gibi uygunsuzluklar bulundu.

Tüketici de dikkat etmeli

Denetimlerin yanı sıra vatandaşların bireysel olarak gıda kontrolünde dikkat etmesi gereken konular bulunuyor.

Bakanlık tarafından bu konuda yayımlanan rehbere göre, gıda ürünü satın alırken, zorunlu etiket bilgilerinin bulunduğu ambalajlı gıdaların tercih edilmesi, kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihine dikkat edilmesi gerekiyor.

Özellikle hayvansal ürünlerde Bakanlık onaylı ve kaynağı belli olanların satın alınması, bu gıdaların uygun şartlarda muhafaza edildiği yerlerden alışveriş yapılması önem taşıyor. Tüketicinin gördüğü uygunsuzluğu "ALO 174" hattına bildirmesi de önem taşıyan hususlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Hukuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda Denetimlerinde 1,5 Milyar Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Muslera’dan Galatasaray’a mesaj var Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

11:22
DEİK’in iş dünyasını buluşturduğu programda oturma düzeni tepki çekti
DEİK'in iş dünyasını buluşturduğu programda oturma düzeni tepki çekti
10:58
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara! Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
14:03
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
14:02
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
13:59
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
13:49
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
13:37
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
13:30
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 11:30:38. #7.12#
SON DAKİKA: Gıda Denetimlerinde 1,5 Milyar Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.