Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle, Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Kimyagerler Derneği işbirliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, Antalya'da başladı.

Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen kongrede, gıda alanındaki teknolojiler, riskler ve fırsatlar, ulusal ve uluslararası uzman konuşmacıların katılımıyla ele alınıyor.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Muhammet Arıcı, AA muhabirine, kongrenin bu yılki temasının "Kimyadan Beslenmeye Gıda Sistemleri" olduğunu söyledi.

Kongrede gıda teknolojileri, gıda güvenliği, beslenme ve takviye edici gıdalar gibi birçok başlığın ele alındığını ifade eden Arıcı, etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlardan üst düzey katılım sağlandığını aktardı.

Kongre Başkan Yardımcısı Dr. Salih Tuncay da kongre kapsamında kamu, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin bir araya getirildiğini belirterek, bu işbirlikleriyle gıda alanındaki bilimsel çalışmaların uygulamaya aktarılmasının amaçlandığını kaydetti.

Kongrenin ilk gününde yoğun katılım olduğunu dile getiren Tuncay, "Bugün itibarıyla 300'e yakın giriş görüyoruz. Günübirlik katılımcılarla bu sayının 400'e yaklaştığını söyleyebiliriz. Kongre sonunda 400'ü aşmasını ve 500'e yaklaşmasını bekliyoruz." dedi.

Alanında öncü bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen kongre, 12 Nisan'a kadar çeşitli oturumlarla devam edecek.