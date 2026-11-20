Malatya'da gıda teknikeri Asiye Tuman (33), üniversite eğitiminin ardından başladığı süt ve süt ürünleri sektöründe uzun yıllar işçi olarak çalıştıktan sonra kendi fabrikasını kurdu. KOSGEB'in de desteğiyle başladığı üretimde günde yaklaşık 3 ton süt işleyen Tuman, "Peynir ve yoğurt olarak başladık, ileriki zamanlarda ürün yelpazemizi de artırarak ihracat hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Özellikle coğrafi işaret belgesine sahip Malatya peynirinin farklı ülkelere ihracatını yapmak istiyoruz" dedi.

Malatya'da uzun yıllar süt ve süt ürünleri sektöründe çalışıp, emeğinin karşılığını tam olarak alamadığını düşünerek kendi işini kurmaya karar veren gıda teknikeri Asiye Tuman, KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle küçük bir atölyede üretime başladı. İşlerini kısa sürede büyüten Tuman, üretimini 100 metrekarelik bir fabrikaya taşıdı. Üreticiden doğrudan temin ettiği günlük 2-3 ton sütü işleyen Tuman, mevsim şartlarına bağlı olarak günde 400-500 kilo peynir ile yoğurt üretimi gerçekleştiriyor. Malatya iç piyasasının yanı sıra İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çeşitli illere ürün gönderen Tuman, işletmesinde kadınlara istihdam sağlayarak meslek edinmelerine de destek oluyor.

'BU SEKTÖRDE BİR İMZAM OLSUN İSTEDİM'

Süt ürünlerine olan ilgisinin üniversite yıllarındaki staj ve araştırmalarıyla başladığını belirten Asiye Tuman, "Çocukluğumdan beri insanlara faydalı olabilecek konularla ilgilenirdim. Üniversiteyi okurken biraz da tesadüf oldu gıda bölümü. Ondan sonra da stajımı ve araştırmalarımı hep süt üzerine yaptım. Sonra fark ettim ki ben sütü çok seviyormuşum. Şu an da bütün hayatım süt. 'Okudum bitti' olmamalı diye düşündüm, bu sektörde bir imzam olsun istedim. Daha önce işçilik yapıyordum. Emeğimin karşılığını göremeyince kendim bir şeyler başarabilirim diye umut ettim. KOSGEB desteği ile bu işe başladım. Küçük bir alanda başladık, desteklerden de faydalanarak işimizi daha sonra 100 metrekarelik bir fabrikaya taşıdık" dedi.

'HEDEF COĞRAFİ İŞARETLİ MALATYA PEYNİRİNİ İHRAÇ ETMEK'

Malatya'da iç piyasanın yanı sıra farklı illere de ürün pazarlaması yaptıklarını belirten Tuman, "Şu an Malatya'nın iç piyasasına ve İstanbul, Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerin pazarlarına yönelmeye başladık. Peynir ve yoğurt olarak başladık, ileriki zamanlarda ürün yelpazemizi de artırarak ihracat hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Özellikle coğrafi işaret belgesine sahip Malatya peynirinin farklı ülkelere ihracatını yapmak istiyoruz. Sütlerimize tamamen direkt üreticinin elinden ulaşıyoruz. Kendi ayaklarının üzerinde durabilmeleri açısından kadın istihdamı yapıyoruz. Çünkü kadınların buna ihtiyacı var. Tabi aynı zamanda bir meslek edindirme çabası da oluyor. Günlük gelen süt ve mevsim şartlarına göre 400-500 kilo peynir üretimi yapıyoruz. Protein oranı yüksek olan peynir altı suyunu spor içeceğine dönüştürmek için projelerimiz var, bunları da gerekli yerlere sunacağız" diye konuştu.

Tuman, sağlanan devlet imkanlarının kendi işini kurmasında büyük etken olduğunu belirterek, bu konuda en büyük destekçisi üyesi olduğu Malatya Tarım Platformu'na teşekkürlerini iletti.