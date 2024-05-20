Gıda Zehirlenmelerinin Nedeni Gıda Enflasyonu ve Alım Gücünün Düşmesi - Son Dakika
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Gıda Zehirlenmelerinin Nedeni Gıda Enflasyonu ve Alım Gücünün Düşmesi

Gıda Zehirlenmelerinin Nedeni Gıda Enflasyonu ve Alım Gücünün Düşmesi

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, gıda zehirlenmelerinin nedenlerini ve önlemlerini açıkladı. Gıda enflasyonunun yüksek olması ve halkın alım gücünün düşmesi, denetim eksikliği gibi faktörlerin zehirlenmelere sebep olduğunu belirten Toprak, denetimlerin arttırılması ve son tüketim tarihi yaklaşan ürünlerin doğru şekilde satılması gerektiğini vurguladı.

20.05.2024 16:04
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HABER: KERİM UĞUR - KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR)- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, gıda zehirlenmelerinin nedenlerinin en önemli sebeplerinden birinin gıda enflasyonun yüksek olması ve halkın alım gücünün düşmesi olduğunu söyledi.

ANKA Haber Ajansına konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, gıda zehirlenmelerinin politik olduğuna dikkati çekti. Toprak, şöyle konuştu:

"Yaz aylarının gelmesi havanın sıcaklaşması, yemeklerin düzgün bir şekilde muhafaza edilmemesi veya hazırlığın düzgün yapılmaması kaynaklı zehirlenme vakalarında artışlar tabii ki olabilir. Ama biz esas bir zaman olarak tedavilerin politik olduğunu söylüyoruz. Bunun sebepleri birincisi gıda enflasyonunun yüksek olması, halkın alım gücünün düşmesi ve hemen hemen her gün her şeye zam gelmesi. Yemek üreten firmaların farklı fiyatları alması dolayısıyla daha ucuz ürüne yönelme ihtimali ve bunların içerisinde taklit, tahsiş ürünlerinin de olabilme ihtimalinin yanı sıra bir diğeri de tabii ki denetimlerin yeterli bir şekilde yapılmaması. Bu yüzden her iki sebepte bizim görüşümüze göre politiktir."

"Gıda mühendisi sayısı yeterli değil"

Gıda zehirlenmelerinin önlenmesi için denetimlerin arttırılmasını gerektiğini belirten Toprak, "Bunu önlemenin çeşitli yolları var. Bunlardan bir tanesi özellikle kamu ihalelerinde tek geçerli şeyin fiyat olmasının önüne geçilmesi. Diğer ayağı da tabii ki denetimler bu de boyutunda da Tarım ve Orman Bakanlığının başta gıda mühendisi olmak üzere daha fazla sayıda gıda kontrol görevi sağlanması lazım. 2023 faaliyet raporuna baktığımız zaman bakanlığın 7 bin 522 gıda kontrol görevlisi gözüküyor ama bunların hepsi denetime çıkmıyor. Dolayısıyla bu denetimlerde yeterli miktarda gıda mühendisi olmadığı için de denetimlerin etkinliğinden söz etmek pek de doğru olmuyor" diye konuştu.

"Son kullanma tarihi yakın olan ürünler kasa yanında satılmamalı"

Marketlerde son tüketim tarihi yaklaşan ürünlerin kasalarda satılmaması gerektiğini söyleyen Uğur Toprak, şunları söyledi:

"Bu aslında Avrupa'da da yapılan bir durum. Tavsiye edilen tüketim tarihi ya da son tüketim tarihi yaklaşan ürünler ayrı bir rafta satışa sunulabilir ama bunun tarihinin kesinlikle ve kesinlikle özellikle son tüketim tarihinin geçmemiş olması gerekiyor ve koşulları neyse aynı koşulları sağlaması lazım. Yani bir et ürünü ya da süt ürünü artı dört dolapta saklanması gerekiyor. Dolayısıyla bunun tarihi yaklaşıyor. Promosyon yapacağız deyip kasanın dibinde satılmaması gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. ve tüketici de bunu aldığı zaman hızlıca tüketecekse eğer daha uygun fiyatlı alınarak tüketilmesi gıda israfının da önüne geçebilmesi anlamında önemli."

Kaynak: ANKA

Zehirlenme, Sağlık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda Zehirlenmelerinin Nedeni Gıda Enflasyonu ve Alım Gücünün Düşmesi - Son Dakika

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