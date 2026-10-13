Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 işçi İzmir ve Manisa'da tedavi altına alındı - Son Dakika
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Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 işçi İzmir ve Manisa'da tedavi altına alındı

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İzmir Kemalpaşa'da bir yemek firmasının dağıttığı yemekleri yiyen 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. İşçilerin hayati tehlikesi yok; firmadan alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir yemek firmasının hizmet verdiği farklı iş yerlerinde çalışan 80 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

İlçede faaliyet gösteren bir yemek firmasının çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri yiyen işçiler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Aynı firmadan yemek alan farklı işletmelerde benzer şikayetlerin ortaya çıkması üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80 olduğu öğrenildi.

İzmir ve Manisa'daki hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, yemek üretimi yapan işletmeden gıda numuneleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
Yemek TarifiSağlıkGüncelManisaİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 işçi İzmir ve Manisa'da tedavi altına alındı - Son Dakika
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