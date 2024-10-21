Gider, Biga'da Doludan Etkilenen Köyleri Ziyaret Etti

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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga'da sağanak ve doludan etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Gider, partililerle birlikte 12 Ekim'de sağanak ve doludan olumsuz yönde etkilenen Biga'nın Çeşmealtı, Bozlar, Gerlengeç ve Sinekçi köylerini ziyaret etti.

Çiftçilerle bir araya gelen Gider daha sonra tarım arazilerinde oluşan hasarı yerinde inceledi ve sorunların çözümü için atılacak adımları değerlendirdi.

Milletvekili Gider, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için gerekli desteğin sağlanacağını belirterek, "Toprağıyla iç içe olan bu güzel köylerimizin yanında olmak, sorunları birlikte çözüme kavuşturmak boynumuzun borcudur. Her zaman olduğu gibi tüm imkanlarımızla üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında bölge halkıyla da bir araya gelen Gider, tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli adımların hızla atılacağını ve merkezi yönetimle koordineli bir şekilde çalışmalara devam edileceğini belirtti.