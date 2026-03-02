Gilgit-Baltistan'da Sokağa Çıkma Yasağı - Son Dakika
Gilgit-Baltistan'da Sokağa Çıkma Yasağı

02.03.2026 14:17
Hamaney'in ölümü sonrası Pakistan'da gösteriler şiddetlendi; Gilgit-Baltistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesindeki Skardu kentinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından Gilgit-Baltistan bölgesinde gösteriler şiddetlendi.

Bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) ofislerine saldıran göstericiler, okul ve polis karakolunu da ateşe verdi.

Gilgit-Baltistan polisi, Skardu kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Polis, itidal çağrısı yaparak, kamu mallarının korunmasının bütün vatandaşların sorumluluğu olduğunu belirtti.

Bölgedeki tüm yabancı turistlerin güvenli alanlara tahliye edildiği ve bazı yolların güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Gilgit-Baltistan bölgesindeki mağazalar, pazar yerleri ve iş merkezleri kapalı kalırken ticari faaliyetler askıya alındı.

Yetkililer, sokağa çıkma yasağının üç gün süreceğini belirterek, "bozulan kamu düzeni" gerekçesiyle vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Gilgit ve Skardu kentlerinde askeri birliklerin konuşlandırıldığını kaydeden yetkililer, bölgedeki güvenlik durumunun kontrol altına alındığını ifade etti.

Hamaney'in ölümü Pakistan genelinde gösterilere yol açmıştı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesi, Pakistan'da gösterilere neden olmuştu.

Karaçi kentinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto eden grubun ABD Konsolosluğuna girmeye çalışmasının ardından güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

Başkent İslamabad, Lahor, Peşaver ve Kuetta da ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarına tepki için gösterilere sahne olmuştu.

İslamabad'daki gösteriler sırasında protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda en az 2 kişi hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı. Gilgit-Baltistan bölgesinde ise göstericilerin Birleşmiş Milletler (BM) ofislerine saldırması sonucu çıkan olaylarda 12 kişinin öldüğü, 80'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Sokağa Çıkma Yasağı, İnsan Hakları, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

