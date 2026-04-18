Gine-Bissau'dan Türkiye ile İşbirliği Vurgusu
Gine-Bissau'dan Türkiye ile İşbirliği Vurgusu

18.04.2026 15:29
Gine-Bissau Dışişleri Bakanı, Türkiye ile işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

CAN EFESOY/AYBÜKE İNAL KAMACI - Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Joao Bernardo Viera II, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğuna işaret ederek yalnızca diplomasi açısından değil uluslararası düzeyde Türkiye ile pozisyonlarını uyumlu hale getirmek için de işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Viera II, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Gine-Bissau ilişkilerinin "son derece olumlu" olduğunu vurgulayan Viera II, "Türkiye çok önemli bir ortak ve yalnızca diplomasi açısından değil uluslararası düzeyde Türkiye ile pozisyonlarımızı uyumlu hale getirmek için de işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Viera II, aynı zamanda Türkiye ile Guinea-Bissau'da altyapı projeleri geliştirmek ve tarım alanında işbirliği yapmak istediklerine işaret ederek, Türkiye'nin bu anlamda uzmanlığa sahip olduğuna vurgu yaptı.

Gine-Bissau'daki seçimlerin zaman çizelgesi ve seçim sürecinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Viera II, seçimlerin 6 Aralık'ta yapılacağını ve bunun mümkün olduğunca şeffaf olması için adımlar attıklarını söyledi.

Viera II, gözlemcilerin davet edileceğini belirterek, "Bu geçiş dönemini atlatıp normal anayasal düzene geri döneceğiz." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın Batı Afrika'daki deniz güvenliğine etkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Viera II, bunun Batı Afrika'da deniz güvenliği riskini artırabileceği konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Viera II, sadece Batı Afrika'nın değil genel olarak Afrika'nın dış şoklardan zarar gördüğünü ve piyasaları korumak adına önlem almanın herkes açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Barış, istikrar ve diyalog uluslararası toplumun anahtar kelimeleri olmalı." dedi.

Kaynak: AA

1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı
Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram’ın hayali, duyanların yüreğini dağladı Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram'ın hayali, duyanların yüreğini dağladı
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Halil Umut Meler’e dev görev Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek Halil Umut Meler'e dev görev! Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek
12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı 12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı
Takımını Avrupa’da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
14:25
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
