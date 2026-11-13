Giresun Alucra'da Metin İçtem, ikinci yılda salep üretiminden verim aldı - Son Dakika
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Giresun Alucra'da Metin İçtem, ikinci yılda salep üretiminden verim aldı

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Giresun Alucra\'da Metin İçtem, ikinci yılda salep üretiminden verim aldı
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İstanbul'dan emekli olup memleketi Giresun'un Alucra ilçesine dönen 55 yaşındaki Metin İçtem, deneme amaçlı başladığı salep üretiminde ikinci yılında verim aldı. Alucra'da alternatif tarım ürünleri yetiştirilebileceğini göstermek istiyor, gelecek yıl üretimi artırmayı planlıyor.

Giresunlu Metin İçtem (55), üretimde örnek olmak için salep yetiştirmeye başladı.

İstanbul'daki işinden emekli olduktan sonra memleketi Alucra ilçesinin Suyurdu köyüne dönen İçtem, salep yetiştiriciliğine yöneldi.

Deneme amaçlı bahçe kuran İçtem, ikinci yılında salep üretiminden verim aldı.

Bölge ekonomisine katma değerli ürün kazandırmak istediğini belirten İçtem, gelecek yıl üretimi daha da artırmayı planladığını aktardı.

Salep yetiştiriciliğinin bölge genelinde artmasının temel hedefi olduğunu vurgulayan İçtem, "Alucra'dan alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilebileceğini göstermek istiyorum. Zaman içinde farklı tıbbi ve aromatik bitkileri de deneme planım var." dedi.

Kaynak: AA
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