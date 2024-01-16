Giresun Aydındere\'de 12 derslikli ilkokul yapımına başlandı

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Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde 12 derslikli ilkokul binasının yapımına başlandığı bildirildi.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, proje ile beldenin acil ilkokul ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.
Ağustosta tamamlanacak okulun, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında hizmete alınmasının planlandığı kaydedildi.
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