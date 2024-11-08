Giresun Belediye Başkanı, Fen İşleri Personeliyle Buluştu

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Belediyenin içinde bulunduğu durumla ilgili personele bilgi veren Köse, "Karşılaştığımız tabloya göre iyi işler yapıyoruz, en kötü günlerimiz geride kaldı. Gösteriş dönemi bitti, hizmet dönemi başladı" dedi.

Başkan Köse, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde personel ile bir araya geldi. Buluşmada, samimi sohbetin ardından çalışma süreçlerinde karşılaşılan zorluklar ile sıkıntıların nasıl aşılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Köse, Fen İşleri Müdürlüğü'nün şehrin gelişimi ve iyileşmesi adına çok kritik bir rol oynadığını dile getirerek, "Hep birlikte el birliğiyle, halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Tüm personelimizin katkısı bizim için çok değerli" diye konuştu.

Bu tür buluşmaların düzenli olarak yapılacağını ve şehrin kalkınması için yapılan çalışmaların her aşamasında personelin görüşlerinin önemli olduğunu vurgulayan Köse, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yaptığımız birim ziyaretleriyle birlikte birbirimizi daha da iyi tanıyoruz. Sizin varlığınızdan haberdarız, çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Sahada olmayı seviyorum ve elimden geldiğince personellerin içerisinde olmaya gayret ediyorum. Fen İşleri Müdürlüğü olarak sizlerin performansından memnunuz. Parke, bordür ve kum çakıl tesislerimiz iyi çalışıyor. Hem kendi üretimimizi kullanıyoruz hem de piyasaya satarak belediyemize gelir elde ediyoruz. 7 aylık süreyi alnımızın akıyla tamamladık, ne mutlu bize. 400 milyon TL borç ödedik, personel maaşlarını ödüyoruz. Önemli oranda tasarruf yapıyoruz, suistimalleri önledik. Bize bırakılan 184 milyon TL çek ödemelerinin 150 milyon TL'sini ödedik. Kurumumuzun hiçbir çeki yazılmadı. Belediyemize iki itfaiye aracı ve 12 hibe araç kazandırdık. 40 adet kiralık aracın sözleşmesini feshederek bünyemizden çıkardık. Karşılaştığımız tabloya göre iyi işler yapıyoruz, en kötü günlerimiz geride kaldı. Gösteriş dönemi bitti, hizmet dönemi başladı."