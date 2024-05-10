Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Engelliler Haftası'nı Kutladı

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için mesaj yayımladı. Başkan Köse mesajında, "Engelli bireylerin haklarına ve yaşamlarına dikkat çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Engelliler Haftası'nı bir kez daha coşkuyla karşılıyoruz" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Köse, mesajında şunları kaydetti:

"Şehrimizde ve ülkemizde yaşayan engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek ve toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, hepimizin sorumluluğundadır. Bizler, belediye olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz ve engelli dostu çalışmalarımızı her geçen gün daha da artırarak engelsiz çeşitli projeler geliştireceğiz.

Ancak unutmamalıyız ki, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak sadece belediyenin veya devletin görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. Tüm vatandaşlarımızı engelli bireylerimize karşı daha duyarlı olmaya, ihtiyaçlarına anlayışla yaklaşmaya ve dayanışma içinde olmaya davet ediyorum. En büyük engel sevgisizliktir.

Engelli bireylerimizin yaşamlarına katkıda bulunmak adına çaba gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası'nı kutluyorum."

Başkan Fuat Köse, Engelliler Haftası dolayısıyla Debboy'dan başlayıp Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşe ve ardından burada düzenlenen törene katıldı. Köse, program sonunda engelli bireylere madalya taktı.