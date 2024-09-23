Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kent Lokantası Açılışına Katıldı - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kent Lokantası Açılışına Katıldı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kent Lokantası Açılışına Katıldı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Altınordu'da açılan Kent Lokantası'nın açılışına katıldı. Lokanta, artan yaşam maliyetlerini hafifletmek amacıyla hizmet verecek ve günde 500 kişiye yemek sunmayı hedefliyor.

23.09.2024 15:40  Güncelleme: 16:15
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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Altınordu'da hizmet verecek olan Kent Lokantası açılışına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerce yaygınlaştırılan Kent Lokantası Ordu'da da açıldı. Altınordu'da hizmet verecek olan lokantanın açılışına Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'de katıldı.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin daveti üzerine açılış törenine katılan Başkan Fuat Köse Kent Lokantasının hayırlı olması dileğinde bulunarak Başkan Ulaş Tepe'yi tebrik etti. Artan yaşam maliyetlerinin yükünü hafifletmeyi amaçlayan Altınordu Belediyesi, belediye hizmet binasının altında 160 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Kent lokantası, lokantacı esnaf ile rekabet etmemek için hafta içi her gün 13.00-16.00 saatleri arasında yemek servisi yapacak.

Lokantada her gün aynı anda 50 kişinin yemek yiyebileceği, toplamda ise günlük hedefin 500 kişiye yemek hizmeti vermek olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kent Lokantası Açılışına Katıldı - Son Dakika

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