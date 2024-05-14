Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehirdeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehirdeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehirdeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, ilçede tamamlanan altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sahada inceledi. Köse, vatandaşlarla da selamlaşıp sohbet ederek taleplerini dinledi.

14.05.2024 10:08  Güncelleme: 10:25
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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, ilçede yapımı tamamlanan altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi çalışmalarını sahada inceledi.

Başkan Fuat Köse, ilgili birim müdürlerinden bilgi alırken, görevi başında bulunan emekçilere de kolaylıklar diledi.

Saha ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da selamlaşıp sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Başkan Köse, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de kırmadı.

Köse, halkın beklentilerini karşılamak için gereken adımları atmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, Giresun'un her köşesinde devam eden projelerin ve saha çalışmalarının şehrin geleceği için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların memnuniyetini ve şehrin kalkınmasını sağlamak adına çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Köse, Giresun'un daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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