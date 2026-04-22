Giresun Belediye Başkanı Köse, Koltuğunu Çocuklara Devretti

22.04.2026 14:30  Güncelleme: 15:37
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, Abdullah Bozbağ İlkokulu 3/B sınıfı öğrencilerine devretti.

Abdullah Bozbağ İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri İclal Loya Erdoğan ve Rüzgar Günaydın, okul müdürü Zeki Soylu ve sınıf öğretmeni Zahide Özer ile birlikte Giresun Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette çocuklar, belediye çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

23 Nisan dolayısıyla Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan öğrenciler, kısa süreliğine belediye yönetiminde söz sahibi oldu. İclal Loya Erdoğan ve Rüzgar Günaydın, ilk talimatlarını da Belediye Başkan Yardımcısı Özer Pazarlı ile Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Cebecioğlu'na verdi. Küçük başkanlar; sokak hayvanları için mama ve su kaplarının artırılmasını, çocuk parklarının ise her zaman bakımlı ve temiz tutulmasını istedi.

"Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız"

Başkan Köse de 23 Nisan'ın taşıdığı anlam ve öneme dikkati çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği bu anlamlı bayram, sizlere duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Bugün bu koltukları sizlere emanet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlerin hayalleri, düşünceleri ve talepleri bizim için çok kıymetli. Bu güzel günde bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Köse, organizasyonda emeği geçen öğretmenlere ve okul yönetimine de teşekkür ederek, çocukların her zaman desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

İclal Loya Erdoğan, "Bugün başkan olmak çok güzeldi. Bize bu fırsatı verdiği için Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Rüzgar Günaydın ise "Çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Başkanlık koltuğuna oturmak benim için unutulmaz bir anı oldu. Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren müdür Zeki Soylu ve sınıf öğretmeni Zahide Özer ise çocuklara böyle anlamlı bir deneyim yaşatan Köse'ye teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi açısından çok değerli olduğunu belirtti.

Programın sonunda Köse, sınıf öğretmeni Zahide Özer'e çiçek takdim ederken, öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: ANKA

