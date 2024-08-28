Giresun Belediye Başkanı Muhtarlarla Özel Maçta Buluştu

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, merkez mahalle muhtarları ve Belediye Meclis üyeleriyle, Muhtarlık İşleri Birimi'nin organize ettiği özel maçta buluştu.

Giresun Belediyesi ev sahipliğinde merkez mahalle muhtarları ve Belediye Meclis üyeleri özel maçta bir araya geldi. Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin de katıldığı karşılaşma dostane şekilde gerçekleşirken, izleyicilerden de büyük alkış topladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Köse, "Merkez mahalle muhtarlarımız ve Belediye Meclis üyelerimizle, Muhtarlık İşleri Birimimizin organize ettiği özel maçta bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren güzel bir maç oldu. Her iki takımımızı da mücadelelerinden dolayı kutluyor, bu maçta emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Köse, maçta sakatlanan Giresunspor Yönetim Kurulu üyesi ve Teyyaredüzü Mahalle Muhtarı Cihan Demir'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.